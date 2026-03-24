Día Mundial de la Salud Dental: una boca sana es mucho más que una linda sonrisa

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, una jornada que ayuda a recordar que la higiene de los dientes y la boca no se trata sólo de tener una sonrisa blanca y radiante.

En la sede del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile, con el apoyo de Pepsodent, se reunieron odontólogos, autoridades sanitarias, la gerente de Marketing de Personal Care en Unilever Chile, Sonia Coscia, y medios de comunicación para reforzar el cuidado dental, promover el hábito del cepillado desde muy pequeños y mantenerlo hasta la vejez.

Mariluz Lozano, presidenta nacional del Colegio, apuntó que 3,5 mil millones de personas en el mundo sufren de alguna enfermedad bucal y que la caries es la patología no transmisible más común del planeta: casi una de cada tres personas la sufren.

Porque evitar las caries es también evitar dolor, dependencia, ausentismo laboral y escolar, e infecciones más complejas. De ahí que la prevención, que incluye un cepillado efectivo y constante, sea esencial para mejorar la calidad de vida de tantas personas.

Para cerrar la actividad, el Ratón Minipep recibió a un grupo de niñas y niños del jardín infantil Smile Garden, que luego fueron instruidos por odontólogas y odontólogos sobre cómo lavarse bien los dientes.