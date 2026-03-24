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    Día Mundial de la Salud Dental: una boca sana es mucho más que una linda sonrisa

    En la sede del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile, con el apoyo de Pepsodent, se llamó a reforzar el cuidado dental y promover el hábito del cepillado desde la primera infancia hasta la vejez.

    Por 
    La Tercera

    Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, una jornada que ayuda a recordar que la higiene de los dientes y la boca no se trata sólo de tener una sonrisa blanca y radiante.

    En la sede del Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile, con el apoyo de Pepsodent, se reunieron odontólogos, autoridades sanitarias, la gerente de Marketing de Personal Care en Unilever Chile, Sonia Coscia, y medios de comunicación para reforzar el cuidado dental, promover el hábito del cepillado desde muy pequeños y mantenerlo hasta la vejez.

    Mariluz Lozano, presidenta nacional del Colegio, apuntó que 3,5 mil millones de personas en el mundo sufren de alguna enfermedad bucal y que la caries es la patología no transmisible más común del planeta: casi una de cada tres personas la sufren.

    Porque evitar las caries es también evitar dolor, dependencia, ausentismo laboral y escolar, e infecciones más complejas. De ahí que la prevención, que incluye un cepillado efectivo y constante, sea esencial para mejorar la calidad de vida de tantas personas.

    Para cerrar la actividad, el Ratón Minipep recibió a un grupo de niñas y niños del jardín infantil Smile Garden, que luego fueron instruidos por odontólogas y odontólogos sobre cómo lavarse bien los dientes.

    Más sobre:Presentado por Pepsodentbranded_pulso

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