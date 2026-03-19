Eduardo Frei, expresidente de la República: “Sin técnicos profesionales los países no funcionan”

¿Cuáles son las habilidades que permiten a los líderes inspirar y guiar a quienes están a su alrededor? Probablemente, son tres las que se repiten: colaboración, disciplina y rigor.

En este nuevo capítulo de “Conversaciones que inspiran”, Manuel Olivares, presidente del Consejo Directivo de INACAP y conductor del espacio, conversa con Eduardo Frei, expresidente de la República, quien aborda la visión fundacional de la institución creada hace sesenta años y el papel clave que juegan hoy los especialistas en el desarrollo.

El exmandatario es un líder político con una mirada clara hacia las necesidades de la industria actual e identifica hoy un escenario altamente competitivo. Esto mismo le exige a los jóvenes prepararse con nuevas herramientas para aprovechar el enorme potencial económico de las energías limpias.

“¿Qué pasaría, por ejemplo, en la industria del cobre, o ahora que estamos hablando del litio, o estamos hablando del hidrógeno verde para el futuro? Hay que estar preparados ”, señala Eduardo Frei, destacando los recursos del país. “¿Cuántos técnicos tenemos en Chile para el litio? ¿Cuántos técnicos tenemos para el hidrógeno verde? El mundo que viven los jóvenes hoy día es un mundo de oportunidades”, plantea el otrora cabeza de Estado.

Para él, la educación técnica es el motor del país y, como tal, debe formar buenos ciudadanos con respeto y tolerancia. “Sin técnicos profesionales los países no funcionan... Lo hicimos durante 30 años, lo podemos volver a hacer”, asegura.

Te invitamos a ver la entrevista completa en este video y también en el canal de INACAP en YouTube.