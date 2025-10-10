El Mundial Sub-20 bate récords de audiencias con el apoyo incondicional de los hinchas a la Roja

Futbol, Chile vs Japon. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Chile Felipe Faundez es fotografiado durante un partido del grupo A del mundial sub 20 contra Japon disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 30/09/2025 Andres Pina/Photosport Football, Chile vs Japan. U-20 World Cup Championship. Chile’s player Felipe Faundez is pictured during a Group A match of the U-20 World Cup against Japan at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 30/09/2025 Andres Pina/Photosport

La transmisión de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA que se disputa en nuestro país hasta el próximo 19 de octubre bate récords de audiencia , fundamentalmente, por el apoyo que los fanáticos le brindaron a la Roja hasta su eliminación en los octavos de final.

Marruecos venció por 2-0 a Corea del Sur y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Los hinchas nunca dejaron de acompañar y los estadios repletos tuvieron su correlato en los niveles de audiencia en televisión y streaming. Según los relevamientos de la consultora Audiencia Latinoamérica (ALA), que mide en tiempo real el consumo en los ecosistemas multiplataforma, los partidos que disputó el plantel juvenil alcanzaron picos de 25 puntos de rating .

Futbol, Chile vs Nueva Zelanda. Mundial sub 20, Chile 2025. Vista general del partido del grupo A del mundial sub 20 disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 27/09/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Chile vs New Zealand. U-20 World Cup Championship. General view prior to a Group A match of the U-20 World Cup at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 27/09/2025 Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Los números reflejan la pasión colectiva y la creciente expectativa en torno a las nuevas figuras del fútbol nacional. A saber, los datos proporcionados por ALA también revelan que el rating que generaron los jugadores de la Sub-20 estuvo muy cerca de los 26 puntos que suele tener la Selección Mayor , como sucedió en el último partido que jugó contra Uruguay, en el marco de las Eliminatorias del Mundial 2026.

Michel anota para Francia y Japón queda eliminado del Mundial. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Tras la despedida de la Roja, el Mundial Sub-20 continúa con los últimos cruces que también se podrán se podrán ver en vivo y en directo a través de DSPORTS , presente en la grilla de programación de DIRECTV, y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO, que permite acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo móvil.

El Mundial Sub-20 es la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que también será transmitida en su totalidad por DIRECTV, con 104 partidos y 48 países participantes, ofreciendo nuevamente a los fanáticos la posibilidad de ver en vivo, la cobertura más completa.