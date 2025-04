H&M Beauty llega a Chile: así fue su inauguración

El pasado jueves 5 de septiembre, se dio por inaugurada la marca de cosméticos de H&M Beauty. Con una gama de productos con fórmulas veganas y naturales busca llegar a todos los consumidores con precios accesibles.

Este nuevo concepto de la cadena multinacional, busca fidelizar a sus consumidores de ropa, pero esta vez incluye el maquillaje, skin care y productos de belleza a sus compras. H&M siempre se ha caracterizado por hacer de sus productos, artículos que están al alcance del bolsillo.

Joaquim Pereira, Country Manager H&M Sudamérica, señaló:

“Estamos súper contentos que finalmente H&M Beauty a Chile, el primer país en Sudamérica. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto, así que super contentos de poder lanzar H&M Beauty en siete tiendas principales”.

Durante el evento, se les ofrecieron distintas experiencias a los asistentes, desde realizarse una manicure con los esmaltes de H&M Beauty y conocer todos los productos que estarán en las 5 principales tiendas del país.

Entre los asistentes estaba el influencer @unsedante_ quien dijo:

“Me parece bacán que lleguen marcas nuevas, sobre todo para expandir las posibilidades que tenemos para elegir. Una marca como H&M democratiza muchas cosas buenas”

Otro influencer que habló fue @raulflores, quien señaló:

“Sí, me encantaba H&M Beauty desde que lo cononcía por redes sociales, nunca había tenido un producto en las manos y me encantaron, son muy alegres y joviales. Yo pensé que iba a ser como distinto, pero me sorprendió que fuera tan fresquito, muy fácil de usar”

H&M Beauty llega a Chile siendo este el primer país en Sudamérica en recibir a la marca de cosméticos.