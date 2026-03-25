SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    iPhone y consolas se perfilan como el boom de demanda tecnológica en 2026

     
    iPhone y consolas se perfilan como el boom de demanda tecnológica en 2026

    El mercado tecnológico proyecta un 2026 marcado por una fuerte concentración de demanda en dos categorías clave: smartphones de gama alta y consolas de videojuegos. Distintos reportes de la industria coinciden en que estos segmentos están liderando el recambio, impulsados por avances sostenidos en rendimiento, experiencia de uso y una mayor integración en la vida cotidiana.

    Lejos de tratarse de compras impulsivas, el consumidor actual está priorizando dispositivos que representen un salto real en funcionalidad. La decisión ya no pasa solo por actualizar un equipo, sino por acceder a mejores herramientas para trabajar, comunicarse y entretenerse en un entorno cada vez más digitalizado.

    El iPhone 17 consolida el segmento premium en smartphones

    Dentro del mercado de teléfonos, el iPhone 17 se posiciona como uno de los lanzamientos más relevantes del año. Apple continúa reforzando su estrategia en el segmento premium, donde el foco está puesto en rendimiento, autonomía y capacidades avanzadas de cámara.

    El nuevo procesador permite ejecutar tareas exigentes sin pérdida de fluidez, lo que resulta clave en un escenario donde el smartphone cumple múltiples funciones simultáneamente. Desde edición de contenido hasta uso intensivo de aplicaciones, el dispositivo responde a una demanda creciente por equipos que mantengan estabilidad en contextos de alta carga.

    En fotografía, el avance también es evidente. Sensores más grandes y mejoras en el procesamiento de imagen permiten resultados más consistentes, especialmente en condiciones de baja luz. Este tipo de prestaciones ha sido determinante en la consolidación del teléfono como herramienta principal para la creación de contenido.

    A nivel de mercado, la categoría mantiene una demanda sólida pese a su posicionamiento en precio. Parte de esta dinámica se explica por la existencia de períodos donde el acceso se vuelve más competitivo. En ese contexto, no es inusual observar ofertas en iPhone 17 en eventos de alta actividad comercial, como el Black Paris 2026.

    Playstation 5 impulsa el crecimiento del gaming de alto rendimiento

    El segmento de consolas también muestra señales claras de expansión. La Playstation 5 se ha consolidado como uno de los principales motores de esta tendencia, apoyada en una base de usuarios activa y un ecosistema que combina hardware, servicios y contenido.

    Uno de los factores más relevantes es la mejora en tiempos de carga, gracias a la incorporación de unidades de almacenamiento más rápidas. Esto impacta directamente en la experiencia de juego, permitiendo transiciones más fluidas y reduciendo los tiempos de espera.

    A esto se suma una evolución significativa en la calidad gráfica. La consola es capaz de ejecutar títulos con alto nivel de detalle, iluminación avanzada y mayor estabilidad en la tasa de cuadros por segundo, elementos que definen el estándar actual de la industria.

    El control también introduce innovaciones que han sido bien valoradas por los jugadores. La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos aportan una capa adicional de interacción, diferenciando la experiencia respecto de generaciones anteriores.

    En términos comerciales, la Playstation 5 mantiene una alta rotación, especialmente en momentos donde se amplía la oferta de juegos o se presentan configuraciones con accesorios incluidos. Estas condiciones suelen coincidir con períodos promocionales, donde es posible encontrar ofertas en Playstation 5, como ocurre en el Black Paris 2026.

    Nintendo Switch y la consolidación de un modelo versátil

    En paralelo, la Nintendo Switch continúa mostrando una vigencia sostenida, respaldada por una propuesta distinta dentro del mercado de consolas. Su principal fortaleza radica en la flexibilidad, permitiendo alternar entre el uso portátil y el formato de sobremesa.

    Este enfoque ha resultado especialmente atractivo en segmentos que priorizan la accesibilidad y la experiencia compartida. El catálogo de Nintendo, basado en franquicias reconocidas y dinámicas de juego más intuitivas, sigue siendo un factor clave en su posicionamiento.

    Además, la consola presenta una rotación constante en sus versiones, lo que genera variaciones en disponibilidad y precio a lo largo del año. Esto abre oportunidades para el consumidor que planifica su compra y espera momentos específicos. En ese sentido, es habitual encontrar ofertas en Nintendo Switch en instancias de alta competencia comercial, como el Black Paris 2026.

    Un mercado más exigente y decisiones de compra más informadas

    El comportamiento del consumidor ha evolucionado en paralelo al desarrollo tecnológico. Hoy existe una mayor disposición a investigar antes de comprar, considerando factores como durabilidad, compatibilidad y vida útil del dispositivo.

    También se observa una planificación más marcada en el momento de compra. Las personas tienden a esperar ventanas donde la oferta se amplía y los precios se vuelven más competitivos, lo que concentra la demanda en fechas específicas del calendario.

    En este escenario, eventos como el Black Paris 2026 de Paris se han consolidado como referencias dentro del mercado, no solo por el volumen de productos disponibles, sino también por las condiciones que ofrecen para acceder a tecnología de última generación.

    El 2026 se perfila como un año donde el recambio tecnológico estará fuertemente concentrado en dispositivos que impactan directamente en la experiencia diaria. Smartphones de alta gama y consolas continúan liderando esta tendencia, en un contexto donde la información y el timing de compra se vuelven determinantes para tomar decisiones más eficientes.

    Más sobre:IphonePlaystation 5Nintendo SwitchTecnología

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Quedan pocos días para la nueva edición del Black Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    Estas son las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este miércoles: revisa los sectores y horarios

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala
    Chile

    La tolerancia cero de la Suprema por trabajadores que viajaron al extranjero con licencia médica llega a la Cuarta Sala

    Armada realizó fiscalización por mar y aire a flotas pesqueras entre Valparaíso y Rapa Nui

    Kast en medio de tensión por alza de combustibles: “Las medidas son difíciles, pero siempre vamos a hablar con la verdad”

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”
    Negocios

    Jorge Hermann: “El Mepco tiene que perfeccionarse (…) tiene bastante flexibilidad para manipularlo”

    Andina-Los Bronces: La FNE y organismos extranjeros aprueban el plan minero conjunto de Codelco y Anglo American

    El cortoplacismo y la educación

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo
    Tendencias

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge
    El Deportivo

    Constructora Independencia: el lío por los naming rights de la Copa de La Liga que sacude a la ANFP y a Jorge Yunge

    La reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas es ley: Cámara aprueba ampliamente los cambios en histórica votación

    Chileno campeón sudamericano en karting prepara su debut en la Fórmula 4 CEZ

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”
    Cultura y entretención

    La película más odiada de Leonardo DiCaprio: “A la gente no le gustó”

    Guía: quién es quién en la serie de Harry Potter que llegará a HBO

    Marco Antonio de la Parra se viste de Shakespeare para el Día del Teatro

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro
    Mundo

    Venezuela: Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro

    “Es ideal para dirigirla”: Las razones de Sheinbaum para mantener apoyo a Bachelet para la ONU

    ¿Meloni pierde la estabilidad de su gobierno?: Primera ministra italiana corta cabezas tras derrota de su reforma judicial

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme