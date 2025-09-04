Por séptimo año consecutivo Laben Chile llama a postular al envase más sostenible del país

Centro de Innovación en Envases y Embalajes (Laben Chile) de la Universidad de Santiago.

Hasta el 17 de octubre se encuentra abierta la convocatoria 2025 de los Packaging Innovation Award (PIA), que organiza Laben Chile y Co-Inventa para premiar la sustentabilidad de los envases y embalajes que se producen en el país.

La séptima edición del concurso tiene como objetivo reconocer las mejores soluciones de envases y embalajes que destaquen por su enfoque en la sostenibilidad, integrando aspectos de funcionalidad y eficiencia en todo el ciclo de vida del producto.

Para la subdirectora de Laben Chile y académica de la Usach, María José Galotto, “este premio del Centro de Innovación en Envases y Embalajes se ha transformado en un referente en el sector transformador de envases de alimentos, así como también del sector usuario, porque el galardón ha destacado las soluciones en envases que integran lo que es sostenibilidad, diseño y funcionalidad”.

Los nuevos envases deben responder a las nuevas necesidades de los consumidores, pero también del ecosistema. Hryshchyshen Serhii

La Dra. Galotto agrega que este reconocimiento “ha permitido visibilizar aquellos proyectos de la industria que responden a las nuevas demandas del consumidor y de la regulación ambiental impulsando la transición de los envases hacia una economía circular”.

En esta nueva edición, la convocatoria apoyada por Corfo tiene como foco temático: “Sostenibilidad en Envases: Del Diseño al Uso”, promoviendo iniciativas que consideren la sostenibilidad de los envases no solo en su etapa de reciclaje, sino también desde su diseño, producción, utilización, reutilización y disposición final.

En este concurso pueden participar fabricantes, diseñadores, agencias de publicidad y branding, emprendedores, startups, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y profesionales independientes que hayan desarrollado, implementado o lanzado, envases, embalajes, etiquetas, o procesos de packaging para productos dirigidos al consumidor final.

Los productos presentados deberán incorporar criterios de sostenibilidad, considerando estrategias como la reducción del impacto ambiental, tales como: cambio de materialidad, reuso, reciclabilidad, circularidad, disminución de material o valorización de residuos y recursos.

La participación en el certamen es gratuita. Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario oficial en línea, disponible en www.labenchile.cl

Sello de Prestigio

A nivel sectorial el premio se ha afianzado como un sello de prestigio. Las soluciones, los desarrollos y las empresas premiadas siempre han marcado tendencia en lo que es tecnología circular, desarrollo de envases reciclables, reutilizables, con menor huella de carbono en tecnología, así como también en experiencia del consumidor.

Los ganadores de las ediciones anteriores son el “Envase de Resina Reciclada Post Consumo” de Envases CMF; “Sack Kraft” de CMPC; “Chupete Ergonómico” de Gravitante; “Zero Waste Sack” de CMPC; “Vaso Circular, RPS” de Coexpan Chile SPA y “Savory: Cambio PS a PP” de Nestlé.

“Es tiempo de innovar, de crear y materializar todas aquellas ideas y proyectos que estaban esperando los PIA 2025, hay plazo hasta el 17 de octubre”, concluye la también directora de Co-Inventa, María José Galotto.