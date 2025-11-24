Premio For Women in Science 2025 destaca a la astrónoma Lorena Hernández-García y a la ingeniera Fiorella Rocco

El miércoles 12 de noviembre la Academia de Ciencias celebró la nueva edición de For Women in Science (FWIS) 2025, iniciativa global liderada por L’Oréal Groupe y la UNESCO que busca visibilizar y premiar el aporte de las mujeres en ciencia, reconociendo investigaciones doctorales y posdoctorales únicas e innovadoras.

Entre las personas presentes en la celebración, estuvieron la directora general de L’Oréal Groupe Chile, Magdalena Zapata, la directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Esther Kuisch Laroche, y el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle.

Este año, dos mujeres obtuvieron el galardón por su aporte en la materia. El primero, fue para la científica Lorena Hernández-García, por su investigación en núcleos galácticos activos (SGN), mientras que el segundo, lo recibió la ingeniera civil industrial y candidata a Doctora de la Universidad Católica del Maule, Fiorella Rocco.