Premio For Women in Science 2025 destaca a la astrónoma Lorena Hernández-García y a la ingeniera Fiorella Rocco
Con una ceremonia realizada en la Academia de Ciencias, L'Oréal Groupe y la UNESCO distinguieron a estas dos jóvenes investigadoras con un reconocimiento que busca relevar el rol de las mujeres en ciencia en Chile.
El miércoles 12 de noviembre la Academia de Ciencias celebró la nueva edición de For Women in Science (FWIS) 2025, iniciativa global liderada por L’Oréal Groupe y la UNESCO que busca visibilizar y premiar el aporte de las mujeres en ciencia, reconociendo investigaciones doctorales y posdoctorales únicas e innovadoras.
Entre las personas presentes en la celebración, estuvieron la directora general de L’Oréal Groupe Chile, Magdalena Zapata, la directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Esther Kuisch Laroche, y el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle.
Este año, dos mujeres obtuvieron el galardón por su aporte en la materia. El primero, fue para la científica Lorena Hernández-García, por su investigación en núcleos galácticos activos (SGN), mientras que el segundo, lo recibió la ingeniera civil industrial y candidata a Doctora de la Universidad Católica del Maule, Fiorella Rocco.
