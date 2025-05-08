Rosen lleva al mundo outdoor en una nueva colección de ropa de cama

En 2023 Rosen y Froens dieron un primer paso y unieron fuerzas para lanzar una línea de productos veraniegos, desde quitasoles hasta mochilas cooler, que sacó a ambas marcas de su lugar de confort. El éxito de la colaboración dejó algo en claro: la afinidad creativa entre las dos firmas iba más allá de lo comercial, con una empresa con casi setenta años de historia dándole la mano al aire fresco de una más joven. Hoy dieron un paso más allá y es la firma de descanso la que ahora trae el espíritu outdoor al hogar, con una línea de ropa de cama totalmente renovada.

“Rosen by Froens”, que ya está disponible en tiendas físicas y en el sitio web de la empresa líder en descanso, incluye plumones, mantas, pieceras y cojines de lino, algodón y otras fibras de origen sustentable. Con una paleta de colores neutros, texturas que evocan la frescura de la naturaleza, la nueva colección de Rosen busca acompañar los espacios de descanso y relajo con un estilo renovado, funcional y que perdure en el tiempo.

“Quisimos llevar esa frescura y espíritu outdoor al hogar, específicamente a nuestra categoría de ropa de cama, que es clave en nuestro portafolio”, comenta Cristian De Giorgis, subgerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Rosen. “Queremos que esta nueva colección tenga una mezcla entre estas dos marcas, creando espacios únicos, con diseño y calidad para dormitorios que tengan un espíritu joven, relajado y libre, que es lo que inspira Froens”, añade.

De la playa al dormitorio

El paso de Froens, desde la vida al aire libre, hacia el interior del hogar, parece natural y mucho más de la mano de Rosen, que está en una constante búsqueda de socios que trabajen en línea de sus principios y que tengan como mayor pilar la sustentabilidad y responsabilidad en sus procesos.

La nueva colección de Rosen toma algunos detalles de la esencia de Froens, como sus colores y texturas.

“La alianza nació desde una visión compartida de estilo de vida y sostenibilidad”, explica De Giorgis, entonces. “En 2023 desarrollamos juntos una línea de productos outdoor que fue un éxito comercial e innovador, y eso nos confirmó que había una oportunidad de seguir construyendo”, plantea.

Desde el inicio, el trabajo conjunto entre los equipos creativos de Rosen y Froens buscó equilibrar el espíritu relajado de la vida al aire libre con los altos estándares de calidad y confort que caracterizan a Rosen. “Nuestro ADN está en los detalles: materiales de alta calidad, procesos exigentes y una obsesión por el descanso”, destaca De Giorgis. “Aunque los diseños y espíritu de Froens estén presentes, nosotros nunca comprometemos nuestros estándares”, apunta.

La colección en sí destaca por sus telas suaves y resistentes, con paletas cromáticas que toman detalles de ciertos elementos naturales como la arena, el grafito o la perla, y una selección que busca integrarse en los distintos estilos de decoración. “Buscamos productos que se sintieran cotidianos, pero que también sorprendieran, que invitaran a renovar los espacios con un sello más relajado, más veraniego”, añade el subgerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Rosen.

Más allá del diseño

La colección tiene un papel estratégico en el catálogo de Rosen y no solo amplía su oferta en ropa de cama, sino que también refresca la imagen de la marca ante un público más joven, experimental y que es consciente de su entorno y el medioambiente. “Nos permite entrar en la conversación de los nuevos códigos estéticos”, dice De Giorgis y añade: “está pensada para un público que no está dispuesto a sacrificar calidad, confort y diseño”.

La identidad fresca y lúdica de Froens aporta un contrapunto interesante al clásico estilo Rosen, generando una sinergia que, dicen los involucrados, es el inicio de más y nuevas oportunidades de colaboración.

Pero, así como la sustentabilidad es uno de los pilares de ambas marcas, lo es también de la nueva colección. Desde la selección de materiales hasta los procesos de producción, cada etapa fue pensada bajo criterios de respeto ambiental y responsabilidad.

En los últimos años, Rosen ha potenciado su trabajo en colaboración con diseñadores y artistas, para entregar mayor variedad en su catálogo.

“Toda la colección está confeccionada con materiales seleccionados bajo criterios de sustentabilidad, priorizando telas recicladas y procesos de baja huella”, explica De Giorgis, quien agrega que: “buscamos trazabilidad en la cadena de producción y nos aseguramos de mantener altos estándares éticos”.

“Las colaboraciones nos permiten explorar nuevas estéticas, conectar con otras generaciones y enriquecer la propuesta de valor”, asegura De Giorgis, quien plantea que, como Rosen, quieren ser vistos no solo como una marca de camas, sino como una firma cercana a sus estilos de vida.