Starken fortalece su infraestructura y proyecta nuevo salto operativo con centro de distribución de 30.000 m² en San Bernardo

Starken, compañía del Grupo Jedimar, anunció un robusto plan de fortalecimiento de infraestructura y tecnología para acompañar su crecimiento y preparar a la empresa para una nueva escala operativa en el mercado logístico chileno.

El principal hito es la habilitación, a fines de este año, de un nuevo Centro de Distribución de 30.000 m² en San Bernardo, que será operado por la compañía líder en la industria logística y de última milla, y permitirá escalar sus servicios de fulfillment para empresas, pymes y emprendedores. Esta nueva infraestructura se suma a los centros actuales que ya cuentan con clasificadores automáticos con capacidad individual para procesar más de 6.500 bultos por hora.

En paralelo, Starken avanza en el diseño de un tercer clasificador, que ampliará su capacidad operacional en un 50%, fortaleciendo su habilidad para absorber mayores volúmenes y gestionar eventos de alta demanda como los Cyber.

“Estamos fortaleciendo nuestra capacidad operativa para competir desde la eficiencia, la confiabilidad y la consistencia. Más que crecer por volumen, queremos consolidarnos como un actor sólido y profesional, con infraestructura, tecnología y disciplina para sostener un crecimiento rentable en el tiempo. Trabajamos por ser una alternativa simple para personas, emprendedores y empresas, entregando diversas soluciones en un contexto cada vez más desafiante” Rodrigo Albarrán, gerente general de Starken

Innovación y crecimiento

Este crecimiento se complementa con un roadmap tecnológico que contempla una inversión de US$6 millones en el corto plazo, orientada a eficiencia operacional, trazabilidad, automatización y soporte a mayores volúmenes, con especial foco en pymes y clientes corporativos. El plan incluye mejoras en plataformas digitales, simplificación de aplicaciones y el desarrollo de soluciones que consoliden a Starken como un partner logístico integral, más allá del transporte.

En términos de desempeño, la compañía registró un crecimiento total cercano al 38% al comparar los últimos seis meses con el cierre de 2024, impulsado principalmente por los segmentos pymes y corporativo. En este último, el crecimiento acumulado anual estuvo en torno al 10%, con un segundo semestre significativamente más dinámico.

Actualmente, Starken opera una red nacional con más de 800 puntos, entre sucursales y diversos formatos, con cobertura en más de 600 destinos a lo largo del país. Parte importante de su red está compuesta de puntos Pick Up & Drop Off (PUDOs), Smart Lockers y sucursales 24/7. De la mano de alianzas estratégicas con grandes empresas, la compañía proyecta alcanzar los 1.000 puntos de entrega y retiro a nivel nacional durante 2026, fortaleciendo su capilaridad y cercanía con personas, pymes y empresas.