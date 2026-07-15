Afectación de independencia judicial

SEÑOR DIRECTOR:

Expertos en Derechos Humanos de la ONU han manifestado inquietud por las querellas que se tramitan en sede penal en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, señalando que los procesos penales en su contra “pueden afectar la independencia judicial y el Estado de Derecho” de nuestro país.

Lo que de verdad debiese generar inquietud es el planteamiento formulado por los expertos en Derechos Humanos de la ONU; toda vez que la declaración emitida constituye una evidente injerencia en asuntos internos de nuestro país e inobservancia de nuestro ordenamiento jurídico vigente, ya que éste contempla las normas aplicables para investigar eventuales resoluciones judiciales que pudieren resultar manifiestamente injustas en el ejercicio jurisdiccional.

Miguel Trincado Araneda