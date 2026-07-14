La lluvia no basta

SEÑOR DIRECTOR:

En los próximos días se espera que un sistema frontal deje precipitaciones importantes entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Es una buena noticia para zonas que enfrentan una grave escasez hídrica, pero también un recordatorio: no basta con que llueva si no somos capaces de captar, conducir y almacenar esa agua.

Cuando grandes volúmenes de lluvia caen en pocas horas, el agua escurre rápidamente, provoca inundaciones y daños en caminos, bocatomas, canales, tranques e incluso ciudades antes de que termine vertiéndose al mar. Así, estos eventos no necesariamente recuperan las reservas que el país necesita para los meses más secos.

Según la DGA, entre Coquimbo y Biobío, las reservas de agua en forma de nieve son 97% inferiores a las del promedio histórico. Además, entre 2010 y 2026 Chile ha enfrentado la sequía más prolongada de los últimos mil años, con costos directos para el sector agrícola que ascienden a US$150 millones anuales.

La agricultura chilena exporta unos US$13.500 millones al año y genera cerca de un millón de empleos directos e indirectos. Sin agua, se ponen en riesgo la producción de alimentos, el trabajo y el desarrollo de las regiones.

Chile riega unas 900 mil hectáreas, mientras Perú alcanzará 2,6 millones tras invertir cerca de US$24 mil millones en infraestructura hídrica. Necesitamos acelerar embalses, sistemas de infiltración y recarga de acuíferos, desalación, mejoramiento de canales y riego tecnificado.

La sequía y el cambio climático no son amenazas futuras: son una realidad presente. Debemos prepararnos para períodos más secos y lluvias más intensas y concentradas. Cada gota que hoy no almacenamos será agua que mañana nos hará falta.

Antonio Walker

Pdte. de la Sociedad Nacional de Agricultura