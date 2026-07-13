Ciencia: gasto y costo

SEÑOR DIRECTOR:

Toda vez que en nuestro país discutimos la necesidad de diversificar nuestra economía y generar nuevas fuentes de crecimiento, conviene recordar la vasta experiencia internacional al respecto: esas oportunidades no aparecen espontáneamente, sino que se construyen durante décadas mediante una inversión sostenida en ciencia y tecnología. La generación de conocimiento antecede y habilita la creación de nuevas cadenas de valor; la ciencia no es solo política pública, es infraestructura económica crítica.

La pregunta relevante no es cuánto cuesta financiar la ciencia, sino cuánto le cuesta al país no hacerlo. El gasto en ciencia se mide en la glosa presupuestaria; el costo de no impulsarla se refleja en el tamaño del PIB.

Luis F. Larrondo

Académico UC

Director de iBio