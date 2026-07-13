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    Cartas al Director

    Ciencia: gasto y costo

    Por 
    Cartas al director
    Tendencias / La Tercera

    SEÑOR DIRECTOR:

    Toda vez que en nuestro país discutimos la necesidad de diversificar nuestra economía y generar nuevas fuentes de crecimiento, conviene recordar la vasta experiencia internacional al respecto: esas oportunidades no aparecen espontáneamente, sino que se construyen durante décadas mediante una inversión sostenida en ciencia y tecnología. La generación de conocimiento antecede y habilita la creación de nuevas cadenas de valor; la ciencia no es solo política pública, es infraestructura económica crítica.

    La pregunta relevante no es cuánto cuesta financiar la ciencia, sino cuánto le cuesta al país no hacerlo. El gasto en ciencia se mide en la glosa presupuestaria; el costo de no impulsarla se refleja en el tamaño del PIB.

    Luis F. Larrondo

    Académico UC

    Director de iBio

    Más sobre:EstadoInversiónTecnologíaCadenas de valor

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