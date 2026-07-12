Codelco y el sueldo de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Durante décadas Codelco ha hecho un aporte relevante a los ingresos del Estado. Sin embargo, las cifras que recientemente dio a conocer la empresa muestran un deterioro preocupante y constituyen un llamado a la acción.

Entre 2022 y 2025, pese a que el precio del cobre subió cerca de 30%, la empresa se endeudó en US$ 8,7 mil millones, mientras que los aportes al Estado fueron US$ 7 mil millones. Durante ese período, la producción cayó y los costos de producción subieron. En 2025 el costo neto a cátodo de la estatal fue US$ 3,8 por libra, comparado con US$ 2,2 de otras grandes operaciones privadas locales, mientras que el margen EBITDA fue significativamente inferior al de sus competidores en Chile. A su vez, la deuda neta fue 3,8 veces el EBITDA, casi ocho veces la razón de otras operaciones nacionales. En otras palabras, la empresa genera menos recursos operacionales que sus principales competidores y, al mismo tiempo, necesita mucho más endeudamiento para financiar sus inversiones, lo que reduce su flexibilidad financiera y sus aportes al Estado.

En este contexto, resulta clave que la actual y las futuras administraciones se centren en impulsar una agenda decidida de productividad, disciplina en las inversiones y control de costos que permita recuperar la capacidad de la empresa de crear valor y de aportar recursos al país. Cada dólar que Codelco deja de generar representa un dólar menos para financiar políticas públicas o un dólar adicional de endeudamiento que reduce su capacidad de aportar recursos en el futuro.

Hermann González

Economista