La confianza no se hereda, se gana

SEÑOR DIRECTOR:

La última encuesta Plaza Pública Cadem ubicó a Fonasa como la segunda institución con mayor confianza ciudadana del país y, más importante aún, como la institución en que más confían los chilenos y chilenas dentro del sistema de salud. Una noticia que recibimos con orgullo y, sobre todo, con responsabilidad.

Este resultado no es un reconocimiento para una institución, es una buena noticia para el país. Que las personas confíen en Fonasa significa que, incluso en momentos difíciles, esperan que el sistema público pueda responder.

Esa confianza no pertenece a una autoridad ni se construyó de un día para otro. Es fruto del trabajo de funcionarios y equipos de salud que hacen posible que millones de personas accedan a la atención.

Esa capacidad quedó demostrada con la Alerta Sanitaria Oncológica, en la que la red pública realizó cerca del 90% de las prestaciones requeridas. Ese logro no puede quedar limitado al cáncer: demuestra que el sistema público tiene capacidades que muchas veces subestimamos y que, con gestión y objetivos compartidos, es posible enfrentar desafíos que parecían imposibles.

Sabemos que muchas personas siguen esperando por una consulta, cirugía o procedimiento, y todas merecen la misma urgencia. A Fonasa le corresponde financiar, articular y empujar una gestión en red para disminuir los tiempos de espera, que hoy sabemos posible.

La confianza se construye lentamente, pero puede perderse con rapidez. Por eso, este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un compromiso por seguir trabajando con la convicción de que, cuando el sistema público se organiza y pone a las personas en el centro, Chile responde.

César Oyarzo Mansilla

Director Fonasa