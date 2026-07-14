Recaudar sin regular es empezar por el segundo piso

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del Servicio de Impuestos Internos de permitir que las plataformas de apuestas online tributen IVA sobre su margen real acreditado es un avance pragmático hacia la formalización de un mercado que ya existe y mueve millones.

Desde la industria de pagos lo vemos a diario: los flujos son trazables, y la trazabilidad es la mejor herramienta de fiscalización. Un impuesto imposible de pagar solo empuja las transacciones a canales opacos; uno bien diseñado las trae a la luz. Queda lo esencial: que el Congreso despache la ley sectorial que regule la actividad.

Matías Magallón

CEO ALPS Payments Solutions