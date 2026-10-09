Aluviones
SEÑOR DIRECTOR:
No sé si cabrá celebrar el crecimiento económico, el retorno de la inversión, el desarrollo inmobiliario y los trabajos que pudieron producirse, en su momento, gracias a haber pasado por alto la debida evaluación y mitigación de riesgos ambientales asociados a aluviones en San Carlos de Apoquindo y alrededores, pero seguro que tampoco terminarán celebrando los que sigamos omitiendo; al menos los afectados. Los desastres naturales no piden permiso.
Luis León Cárdenas Graide
Ingeniero civil en Computación
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