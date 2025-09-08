Amenaza a nuestra democracia

SEÑOR DIRECTOR:

El reportaje de CHV sobre los grupos que operan en redes sociales revela una amenaza seria para nuestra democracia: aparatos organizados que fabrican odio, manipulan la conversación pública y distorsionan la realidad. No se trata de opiniones aisladas, sino de campañas coordinadas que buscan debilitar el debate democrático.

Este fenómeno no puede enfrentarse solo con la responsabilidad individual. Es urgente avanzar hacia la regulación de las plataformas digitales, que han evitado toda forma de control y han convertido la viralización del odio en un modelo de negocio. Pero esa urgencia no puede servir de excusa para prohibir el anonimato en línea, que constituye una garantía democrática indispensable para expresarse sin temor a represalias, en particular para voces críticas o vulnerables.

Al mismo tiempo, se requiere mayor transparencia, alfabetización mediática y el fortalecimiento del periodismo independiente que investigue y exponga estas prácticas. Sin estos pasos, dejamos la democracia expuesta a la manipulación y al engaño.

Catalina Balla

Directora de Comunicaciones de Derechos Digitales