Asesinato de Charlie Kirk

SEÑOR DIRECTOR:

El miércoles fue asesinado de un disparo el activista conservador Charlie Kirk, mientas se presentaba frente a un grupo de estudiantes en la Utah Valley University. ¿Un tiroteo en una universidad de Estados Unidos? Nada nuevo, se dirá. Pero lo que sí es nuevo o mejor dicho aterrador, es la reacción de muchos estudiantes universitarios norteamericanos, celebrando el asesinato de Kirk simplemente porque pensaba diferente a ellos y tenía la valentía de ir a los campus universitarios a cuestionar, con argumentos, la ideología woke.

José Miguel Rodríguez Sáez