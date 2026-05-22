Gobierno perdió relato del operativo

SEÑOR DIRECTOR:

La detención de uno de los principales líderes de Temucuicui era uno de los golpes más importantes que el Estado ha logrado en años en ese territorio. Para una administración construida sobre la seguridad y la recuperación del control territorial, el escenario estaba dado.

Pero el gobierno tropezó exactamente donde más problemas ha mostrado desde el inicio: las comunicaciones. Mientras desde el Ejecutivo no existía una narrativa institucional clara, la entonces ministra Steinert intentó instalar el procedimiento como una señal política de “recuperación territorial”. Así no apareció como una narrativa coordinada con Fiscalía y policías, sino como una apropiación individual, adelantada y desalineada.

La respuesta del Fiscal Nacional (s) fue demoledora: el operativo no había sido conocido previamente por el Ejecutivo. Una desautorización pública en toda regla.

El foco dejó de estar en el éxito operativo y pasó a la descoordinación institucional. Lo que pudo proyectar cohesión estatal terminó proyectando improvisación. Y la ministra que había intentado instalar esa narrativa terminó dejando el gabinete el mismo día. Ahí está una de las principales debilidades del gobierno: incluso cuando consigue resultados concretos, no logra ordenar el relato. Las crisis no siempre nacen de los fracasos, a veces es de la incapacidad de comunicar bien los éxitos.

Isabel Margarita Silva Cox

Periodista, Master en Comunicac. Estratégicas