Aún podemos cambiar la historia
SEÑOR DIRECTOR:
Los datos entregados por el Centro de Estudios del Mineduc esta semana muestran que al mes de junio, el 42% de los estudiantes de Chile presenta ausentismo crónico. Aunque hemos avanzado desde el peak postpandemia, la recuperación es demasiado lenta. Cada día perdido es una oportunidad que no vuelve, y no podemos normalizarlo.
Necesitamos que toda la comunidad —docentes, familias, empresas, medios de comunicación y autoridades— se convierta en embajadora de la asistencia escolar. Solo con un compromiso colectivo podremos revertir esta tendencia y asegurar que cada niño, niña y joven esté presente, aprendiendo y construyendo su futuro.
Aún estamos a tiempo, pero el momento de actuar es ahora.
Josefina Montt
Coordinadora de Sostenibilidad y Redes, Fundación Presente
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.