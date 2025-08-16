SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Aún podemos cambiar la historia

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

Los datos entregados por el Centro de Estudios del Mineduc esta semana muestran que al mes de junio, el 42% de los estudiantes de Chile presenta ausentismo crónico. Aunque hemos avanzado desde el peak postpandemia, la recuperación es demasiado lenta. Cada día perdido es una oportunidad que no vuelve, y no podemos normalizarlo.

Necesitamos que toda la comunidad —docentes, familias, empresas, medios de comunicación y autoridades— se convierta en embajadora de la asistencia escolar. Solo con un compromiso colectivo podremos revertir esta tendencia y asegurar que cada niño, niña y joven esté presente, aprendiendo y construyendo su futuro.

Aún estamos a tiempo, pero el momento de actuar es ahora.

Josefina Montt

Coordinadora de Sostenibilidad y Redes, Fundación Presente

Más sobre:AsistenciaEscolares

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

3.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

4.
Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

Supera a Colo Colo: la U sella el mejor contrato de su historia tras firmar millonaria renovación con Adidas

5.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen
Chile

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand
Negocios

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol
El Deportivo

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Unión Española le da con todo al árbitro Felipe González por polémico penal: “Pareció raro que no haya ido al VAR”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF
Mundo

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

Indignación provoca video de ministro de Seguridad Nacional israelí hostigando a líder palestino en prisión

Cumbre en Alaska: Trump y Putin no logran un acuerdo sobre Ucrania, pero reconocen “avances” y que negociaciones fueron “productivas”

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi