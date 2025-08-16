Aún podemos cambiar la historia

SEÑOR DIRECTOR:

Los datos entregados por el Centro de Estudios del Mineduc esta semana muestran que al mes de junio, el 42% de los estudiantes de Chile presenta ausentismo crónico. Aunque hemos avanzado desde el peak postpandemia, la recuperación es demasiado lenta. Cada día perdido es una oportunidad que no vuelve, y no podemos normalizarlo.

Necesitamos que toda la comunidad —docentes, familias, empresas, medios de comunicación y autoridades— se convierta en embajadora de la asistencia escolar. Solo con un compromiso colectivo podremos revertir esta tendencia y asegurar que cada niño, niña y joven esté presente, aprendiendo y construyendo su futuro.

Aún estamos a tiempo, pero el momento de actuar es ahora.

Josefina Montt

Coordinadora de Sostenibilidad y Redes, Fundación Presente