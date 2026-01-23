SEÑOR DIRECTOR:

El próximo cambio de autoridades representa una oportunidad para transformar el sistema de autopistas urbanas de Santiago, que hoy opera de manera fragmentada. Si bien algunas concesionarias han realizado esfuerzos por unificar plataformas de pago, su impacto ha sido acotado debido a la falta de coordinación sistémica. Es aquí donde el Ministerio de Obras Públicas debe asumir su rol articulador, liderando la implementación de una plataforma verdaderamente integrada que no dependa de iniciativas aisladas sino de una política coherente.

Actualmente, las empresas de logística y transporte deben gestionar múltiples concesionarias, cada una con sus propios sistemas de cobro y procedimientos administrativos. Esta complejidad se traduce en costos operacionales que impactan directamente la competitividad de las empresas, especialmente las pymes.

Más allá de la integración tarifaria, urge desarrollar instrumentos que otorguen previsibilidad financiera: pases anuales corporativos y tarifas máximas mensuales permitirían a las compañías logísticas planificar sus presupuestos con mayor certeza. Esta predictibilidad es particularmente crítica para las pymes del sector, que operan con márgenes ajustados.

Franco Basso

Laboratorio de Sistemas de Transporte Inteligente

Escuela de Ingeniería Industrial, PUCV