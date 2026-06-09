Baja en la donación de sangre

SEÑOR DIRECTOR:

Estamos frente a una situación crítica: la donación de sangre ha disminuido considerablemente más de lo esperado para este período del año, poniendo en riesgo la realización de cirugías complejas y la continuidad de tratamientos oncológicos y hematológicos. Factores propios de la temporada invernal, como las bajas temperaturas y el aumento de virus respiratorios, desincentivan a las personas a hacerlo.

Para dimensionar la gravedad, en la Región Metropolitana se requieren unas 400 donaciones diarias para mantener un stock óptimo; sin embargo, hoy se registran cerca de 230. Esta brecha es alarmante, considerando además que algunos componentes sanguíneos tienen una viabilidad máxima de solo cinco días.

Hay centros de donación públicos y privados donde se puede hacer, además de campañas móviles en universidades y comunas. Es fundamental fomentar la donación altruista y tomar conciencia de que un pequeño acto solidario es vital para salvar vidas y dar continuidad a los tratamientos de miles de pacientes.

Pamela Cornejo Z.

Directora Escuela de Tecnología Médica UDP