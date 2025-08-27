Caos vial en G21

SEÑOR DIRECTOR:

Durante el fin de semana, muchas familias vivieron graves dificultades para acceder a los centros de ski o disfrutar de la cordillera nevada. Como concejales de Lo Barnechea recibimos muchos mensajes —de vecinos y también de visitantes— pidiendo, con justa razón, explicaciones.

¿Cuál son ellas? Son dos.

La primera es de largo plazo: en Chile ha faltado visión país. No ha existido un interés real en proyectar nuestros centros invernales como polos relevantes de desarrollo turístico y regional.

La segunda, de corto plazo, es que el MOP —pese a las reiteradas solicitudes de distintos sectores— aún no ha iniciado la licitación para el nuevo diseño y mejoramiento del camino a Farellones (G-21) y su mantención. Esto se explica, quizás, por el prejuicio de que la montaña es un espacio reservado solo para personas de altos ingresos.

Frente al último temporal, la municipalidad, en el marco de sus facultades legales, habilitó rápidamente la ruta. Sin embargo, dado el deterioro estructural del camino, no se pudo hacer mucho más.

Por ello insistimos a la ministra en que otorgue prioridad a esta licitación y que sea lanzada este mismo año. Así este gobierno podrá abrir las puertas para que la Cordillera de los Andes en la zona central sea verdaderamente accesible para todos los chilenos.

Benjamín Errázuriz (REP)

Juan Luis Chomali (RN)

Paulette Guiloff (EVO)

Michael Comber (RN)

Pablo Errázuriz (UDI)

Carmen McIntyre (REP)

Concejales Lo Barnechea