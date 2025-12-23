Capacidades espaciales para Chile

SEÑOR DIRECTOR:

La construcción del Centro Espacial Nacional representa un avance decisivo para el desarrollo científico y tecnológico de Chile, al proyectar al país como un referente regional en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito espacial. Esta infraestructura incorpora un enfoque de innovación dual —con aplicaciones tanto civiles como de defensa— que genera la oportunidad de articular a la academia, la industria, el Estado y las Fuerzas Armadas en un ecosistema colaborativo orientado a la transferencia tecnológica, la formación de capital humano avanzado y la instalación de capacidades técnicas permanentes.

Este tipo de iniciativas deben entenderse como inversiones estratégicas que trascienden la lógica del gasto, ya que permiten dejar capacidades instaladas de largo plazo. Con ello, se fortalece la soberanía tecnológica, la competitividad del país y su proyección internacional, aportando a que Chile cuente con herramientas propias para enfrentar desafíos globales, aprovechar nuevas oportunidades y consolidar su posición en el escenario espacial y científico internacional.

Además, la existencia de un centro de estas características abre un campo de posibilidades para fomentar la investigación interdisciplinaria y el emprendimiento tecnológico. La vinculación entre universidades, centros de investigación y empresas innovadoras puede dar origen a soluciones que impacten no solo en el ámbito espacial, sino también en sectores como la gestión de recursos naturales, la prevención de desastres y la sostenibilidad, contribuyendo directamente al desarrollo del país y al bienestar de su población.

Anil Sadarangani

Director de Innovación, U. de los Andes