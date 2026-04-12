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    Cartas al Director

    Convivencia universitaria

    Por 
    Cartas al director
    Gobierno anuncia querella criminal por agresión a ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    SEÑOR DIRECTOR:

    Los inaceptables actos de violencia que afectaron a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en su visita a la Universidad Austral de Chile exigen una condena transversal.

    Nos sumamos a las declaraciones públicas de la Universidad y del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCh), y creemos que somos convocados a una profunda reflexión sobre el tipo de convivencia que estamos forjando desde la educación superior.

    Las instituciones de educación superior son, por definición, espacios de encuentro, pensamiento crítico y tolerancia. Por ello, repudiamos categóricamente cualquier hostilidad que busque acallar la pluralidad de ideas o amenazar la seguridad de las personas. Permitir que la agresividad se normalice corroe nuestra democracia, desgasta las instituciones y anula la posibilidad de acercar posiciones.

    Entregamos nuestra solidaridad a la ministra Lincolao y confiamos en que la Universidad Austral de Chile, parte de nuestra Red G9, en base a sus procedimientos internos, investigue y aplique las sanciones que corresponda a quienes resulten responsables de estos lamentables hechos.

    Las universidades tenemos un compromiso irrestricto con la no violencia y el diálogo. Es nuestro deber irrenunciable resguardar el debate sano, asegurando que el respeto mutuo y la discusión con altura de miras sigan siendo los pilares inquebrantables de la vida universitaria, aportando siempre a la sociedad desde nuestro reconocido rol público.

    Juan Yuz Eissmann

    Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María

    Presidente de la Red de Universidades Públicas no Estatales G9

    Más sobre:ViolenciaMinistra LincolaoDemocracia

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