Declaración sobre Las Malvinas

SEÑOR DIRECTOR:

Se ha criticado la posición asumida por Chile sobre las islas Malvinas en la reciente Declaración Conjunta emitida durante el encuentro de los presidentes Kast y Milei.

Debo señalar que estas críticas son infundadas. El año 1992 en la Declaración acordada durante el encuentro Aylwin- Menem en Buenos Aires , se produjo un punto de inflexión en la entonces politica chilena, al señalar su apoyo explícito a la posición jurídica argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, ratificando que el asunto es de interés hemisférico. Desde ese momento la postura de Chile ha sido invariable.

Señalo lo anterior con absoluta certeza, pues por instrucciones del Presidente Aylwin y del ministro Silva Cimma, en mi calidad de director de Política Bilateral , fui el encargado de negociar la mencionada Declaración, con la participación activa y valiosa del subdirector, Carlos Ducci . Por la parte argentina la contraparte fue el distinguido diplomático Juan José Uranga.

Es imperativo, independientemente de diferencias que se puedan tener en otros temas, tener claro cuál es la posición de Chile y evitar críticas infundadas.

Fabio Vio Ugarte

Embajador (r)