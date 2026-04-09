SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Declaración sobre Las Malvinas

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Se ha criticado la posición asumida por Chile sobre las islas Malvinas en la reciente Declaración Conjunta emitida durante el encuentro de los presidentes Kast y Milei.

    Debo señalar que estas críticas son infundadas. El año 1992 en la Declaración acordada durante el encuentro Aylwin- Menem en Buenos Aires , se produjo un punto de inflexión en la entonces politica chilena, al señalar su apoyo explícito a la posición jurídica argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, ratificando que el asunto es de interés hemisférico. Desde ese momento la postura de Chile ha sido invariable.

    Señalo lo anterior con absoluta certeza, pues por instrucciones del Presidente Aylwin y del ministro Silva Cimma, en mi calidad de director de Política Bilateral , fui el encargado de negociar la mencionada Declaración, con la participación activa y valiosa del subdirector, Carlos Ducci . Por la parte argentina la contraparte fue el distinguido diplomático Juan José Uranga.

    Es imperativo, independientemente de diferencias que se puedan tener en otros temas, tener claro cuál es la posición de Chile y evitar críticas infundadas.

    Fabio Vio Ugarte

    Embajador (r)

    Más sobre:Kast MileiArgentinaPosición de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral
    Chile

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

    En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos
    Mundo

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar