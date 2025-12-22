SEÑOR DIRECTOR:

Resulta inaceptable escuchar las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien pretende instalar la idea de que no existió, de mi parte, disposición ni acciones concretas para combatir el crimen organizado en las cárceles. Es falso y mezquino insinuar que “nunca le tomé el peso” a la gravedad de lo que ocurre en los recintos penitenciarios.

Desde el inicio del actual gobierno, en mayo de 2022, impulsé y firmé un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y Gendarmería, cuyo objetivo era precisamente prevenir el crimen organizado. Este acuerdo contemplaba medidas específicas: canalización de denuncias, cumplimiento de diligencias, intercambio de datos y generación de análisis criminal, entre otras acciones concretas.

A solo diez días de dejar mi cargo, recibí al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y al ministro Gajardo (en ese momento subsecretario de Justicia), para coordinar y evaluar medidas inmediatas contra las bandas delictuales que operan en las cárceles. Es evidente que, a escasos días del término de mi mandato, la implementación de los acuerdos correspondía a quien me sucediera inmediatamente.

Las afirmaciones del ministro no buscan otra cosa que desviar la atención y eludir sus propias responsabilidades. Tras cuatro años en el poder, resulta insostenible que solo ahora intenten justificar su falta de resultados, pretendiendo cargar sobre mi persona una responsabilidad que no me corresponde.

Jorge Abbott

Ex fiscal nacional