SEÑOR DIRECTOR:

El reciente editorial de La Tercera titulado “Fin del acuerdo nuclear entre Rusia y EE.UU.”, sin duda, refleja un escenario preocupante para el planeta.

Sin embargo, todavía queda un elemento, quizás más poderoso que un tratado internacional, que mantendría a raya a ambas superpotencias en caso de que tuvieran la más mínima intención de utilizar este tipo de armamento de destrucción masiva.

Se trata de la amenaza de una “Destrucción Mutua Asegurada” (M.A.D., por sus siglas en inglés), doctrina que plantea que el uso de armas atómicas contra otro bando poseedor de la misma clase de arsenal provocaría la desaparición de ambos. Concepto que se popularizó durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética.

César Iribarren Arsuaga

Cientista político