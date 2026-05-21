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    Cartas al Director

    El agua no es un caballo de Troya

    Por 
    Cartas al director
    DPP Talagante

    SEÑOR DIRECTOR:

    El 30 de abril pasado se publicó un inserto titulado “El agua es un caballo de Troya”, firmado por directivos de cinco asociaciones ligadas a la agricultura y riego de la zona poniente de la cuenca del río Maipo, en la que, en duros términos, abordan el proyecto de reúso de aguas tratadas, denominado Retorno Maipo.

    Solo me referiré a una de las ideas allí vertidas: “la industria sanitaria tiene sus propias fuentes de agua inutilizadas”. Esa idea es incorrecta, el agua ya no es un bien natural infinito ni económicamente libre. Un solo ejemplo: recientemente se dio a conocer un estudio que demuestra que el glaciar Echaurren Norte perdió un 65% de su superficie desde 1955.

    El glaciar alimenta el río Yeso, fuente de agua potable para Santiago, pero también para todos los usos de la cuenca del río Maipo. Dada esta realidad, no entiendo la lógica confrontacional de los firmantes del inserto. La verdad es que, si no se hace nada, todos los usuarios de la cuenca nos quedaremos con muy poca agua para distribuir…escasez que hasta ahora han vivenciado solo las primeras secciones de agricultores del Maipo.

    Es correcto que las sanitarias deben disminuir sus pérdidas en las redes (cosa que ya están haciendo), pero debe hacerse de tal manera que no implique convertir las ciudades en una trinchera llena de excavaciones para remplazar cañerías.

    El proyecto puede tener puntos que resolver, pero va en la línea correcta, son soluciones que se han implementado con éxito en varios lugares del mundo (California, Arizona, Texas, Valencia, Singapur, etc.). En todas ellos se han resuelto las diferencias entre los distintos usuarios. Nosotros también podemos hacerlo, si se actúa con altura de miras, diálogo y pensando en el bien común.

    Juan Eduardo Saldivia M.

    Consejero del CPI, abogado

    Más sobre:AguaCuencaRío Maipo

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