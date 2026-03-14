SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El dormitorio de Kast

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El martes 11 de marzo vivimos el cambio de mando y la asunción del Presidente José Antonio Kast, quien pasó su primera noche viviendo en La Moneda. Ese mismo día, mientras se desarrollaban los ritos y ceremonias tradicionales de esta fecha, llegaban al palacio los muebles de dormitorio del nuevo mandatario. Durante la mañana, ya en las tribunas del Salón de Honor del Congreso Nacional, los hijos e hijas del matrimonio Kast-Adriasola conversaban con la prensa y compartían sus impresiones sobre un día tan importante para el país y para su padre. Y al día siguiente y luego de participar en el Te Deum ecuménico, el Presidente almorzó en el casino del palacio de gobierno, mientras su esposa, Pía Adriasola, ayudaba a servir el menú del día: pollo con arroz.

    Hasta ahora, Kast se había caracterizado por ser un hombre más bien reservado. Aunque cercanos lo describen como empático y afable, era reacio a las entrevistas, en particular las académicas. Con su investidura presidencial, sin embargo, esta situación necesariamente cambia, entendiendo que un “gobierno de emergencia” requiere un liderazgo visible, activo y accesible.

    Pero estas primeras escenas también traen a la memoria una conocida máxima del feminismo de los años sesenta: que lo personal es político. Más allá de su origen, la frase ilustra bien cómo, en el ejercicio de la función pública, la frontera entre lo personal y lo político tiende a desaparecer.

    La decisión de habitar La Moneda, de mostrar aspectos de la vida cotidiana o de proyectar una imagen familiar no es neutral. Son gestos que comunican una determinada forma de entender el poder, la autoridad y la cercanía con la ciudadanía. Y es precisamente en esos gestos -aparentemente menores- donde comienzan a delinearse las narrativas que acompañarán a un gobierno durante todo su mandato.

    En política, los símbolos importan. Y cuando un presidente decide hacer visible su vida cotidiana como parte de su investidura, también está definiendo la forma en que entiende el poder y su relación con la ciudadanía.

    Michelle Hafemann Berbelagua

    Académica del Instituto de Ciencia Política UC

    Más sobre:LiderazgoVida perosnal y política

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Un hombre sin pantalones: un relato de Jaime Bayly

    Las raíces latinas de Daniela Avanzini de Katseye, el grupo que causó furor en Lollapalooza

    Lo más leído

    1.
    Migración venezolana

    Migración venezolana

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”
    Chile

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco

    Amanece (Otra vez) en Chile
    Negocios

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena
    El Deportivo

    Un contraataque letal y el error grosero de Bernedo: repasa los goles con que Everton sorprende a la UC en el Claro Arena

    El mea culpa de Guerrero pese al triunfo de la U: “Tomamos la responsabilidad; uno no quiere que se vaya un técnico”

    En vivo: Universidad Católica recibe a Everton en el Claro Arena por la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Un hombre sin pantalones: un relato de Jaime Bayly

    Las raíces latinas de Daniela Avanzini de Katseye, el grupo que causó furor en Lollapalooza

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra
    Mundo

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”