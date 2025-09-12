El riesgo de quedarse atrás
SEÑOR DIRECTOR:
Y aunque talento chileno sobra, aún falta el impulso para que despegue.
Si bien el gasto en I+D en Chile alcanzó un histórico 0,41% del PIB, estamos lejos del promedio OCDE de un 2,7%. Si no hay un compromiso de Estado a largo plazo y que trascienda gobiernos, corremos el riesgo de quedarnos atrás en la economía del conocimiento. Necesitamos mayor inversión con una medición real de los beneficios, además de potenciar la colaboración público-privada para apoyar a quienes emprenden.
Esperemos que en la próxima discusión del presupuesto nacional, la ciencia y la tecnología tengan el lugar que merecen. Eso será un acto de patriotismo, pero con mirada al futuro.
Octavio Urzúa
Socio G100 y CEO de OSOJI Robotics
