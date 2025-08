El silencio es complicidad

SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta de Daniel Jadue de indultar a uno de los condenados por asesinar al senador Jaime Guzmán es la confirmación de que el PC no ha renunciado a la violencia como herramienta política. Para ellos, la democracia es útil… hasta que deja de servir a sus fines. Indultar a un asesino político, más que un agravio a la memoria de Guzmán, es una señal clara de que, si el crimen lo comenten aquellos ideológicamente afines, entonces se puede perdonar. ¿Qué dice eso sobre el respeto del PC por el Estado de Derecho?

No olvidemos que en 2022 el gobierno ya abrió esta puerta. Indultó a delincuentes reincidentes y a un exfrentista condenado por terrorismo. Lo hizo a espaldas de la ciudadanía, en medio de las fiestas de fin de año, como quien comete una fechoría sabiendo que no resiste exponerla a la luz del día. Ahora se quiere repetir la estrategia, pero esta vez para blanquear un crimen político.

¿La abanderada presidencial del PC comparte que matar a un senador es un crimen excusable? ¿Está dispuesta a gobernar con quienes justifican el asesinato por motivos ideológicos? Estas preguntas no admiten evasivas. Su silencio, más que incómodo, sería revelador. Hay momentos en que no se puede mirar hacia el lado, pues en política lo que no se condena, se tolera. Este es uno de ellos. O se condena el crimen político venga de donde venga, o se es cómplice del mismo. Así de simple y así de grave.

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán