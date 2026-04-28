SEÑOR DIRECTOR:

El editorial del 25 de abril propone un “nuevo trato con las empresas públicas”, instando al gobierno entrante a ejercer activamente su rol como controlador y revisando algunos problemas de Codelco o TVN. Obviamente, todos queremos que a las empresas públicas les vaya bien: cumplen un rol estratégico en nuestra economía. El editorial, sin embargo, omite aspectos importantes, particularmente en el caso de ENAP.

En el año 2020, en medio del gobierno del Presidente Piñera, la petrolera estatal reportaba pérdidas por US$ 90 millones. Eso era algo relativamente común. De los primeros 20 años del Siglo XXI, ENAP tuvo ejercicios negativos en nueve de ellos, casi la mitad del tiempo. En términos de utilidades anuales promedio, durante el periodo 2018-2021 la empresa se situaba justo debajo de los US$ 190 millones.

Ello cambió significativamente durante el gobierno de Gabriel Boric, como consecuencia de un plan de inversiones que permitió mejorar la seguridad industrial de las refinerías, disminuir los accidentes y aumentar en un tercio su producción. Todos los años del cuatrienio hubo utilidades positivas, y en 2025 ENAP tuvo las mayores utilidades de su historia: casi US$ 850 millones. Si miramos los promedios, en el período 2022-2025 las utilidades anuales aumentaron a casi US$ 600 millones anuales. Más allá de otros factores, existe una relación entre aumentar un tercio la producción y triplicar las utilidades.

Termino señalando que, si bien los liderazgos políticos tenemos un rol que cumplir, la razón principal detrás de los logros de ENAP está en su gente. El equipo liderado por Julio Friedman, y donde el actual director de Presupuestos José Pablo Gómez tuvo un rol determinante, merece todo el reconocimiento. ENAP es un ejemplo a seguir, por lo que creo que nos hacemos un flaco favor politizando este asunto. Fortalecer las capacidades productivas de las empresas públicas es una tarea a la que todos estamos convocados.

Diego Pardow

Ex ministro de Energía