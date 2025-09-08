Evitar consecuencias devastadoras

SEÑOR DIRECTOR:

Hacemos un llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados a legislar sobre el proyecto que crea un comité experto para definir los criterios de ingreso a Pedagogías. Si el proyecto no se aprueba, los requisitos de ingreso a Pedagogía 2026 tendrán consecuencias devastadoras en la provisión de la formación y el ejercicio docente. Según el Demre, la reducción de matrícula será de un 45% en relación al número de admitidos en 2024 y 2025, afectando a casi todas las instituciones, con menor impacto en la zona central.

Un reporte reciente señala que 4 de cada 10 establecimientos no cuenta con profesores idóneos para impartir su asignatura en al menos 1 hora, y 1 de cada 10 tiene dificultades para completar el 25% o más de las horas requeridas, lo cual es más crítico en regiones como Atacama, Los Lagos y Los Ríos, zonas con mayor déficit proporcional de profesionales para cubrir horas idóneamente (Mineduc y Elige Educar). Una reducción importante de la matrícula en universidades regionales podría llevar a nuevos cierres de carreras de Pedagogía, lo que es preocupante pues, según el CPEIP, gran parte de la dotación se forma en la misma región. Datos del Mineduc señalan que entre 2016 y 2025, 460 programas regulares de pedagogía cerraron, muchos en regiones.

Mantener criterios desconociendo las particularidades territoriales, contribuirá a aumentar las brechas educativas y tendrá un efecto colateral en la dotación docente, que deberá recibir una mayor sobrecarga, generando mayor ausentismo y deserción. Soluciones como la masificación de autorizaciones para el ejercicio docente, que desde 2016 se han duplicado (44 mil en 2024), sólo contribuirían a la desprofesionalización, lo cual es contradictorio con el espíritu de mejorar la calidad de la docencia.

M. Beatriz Fernández, IE, Universidad de Chile Lorena Medina, Facultad de Educación, UC Iván Salinas, DEP, Universidad de Chile Javier Campos, Universidad Austral Ilich Silva-Peña, Universidad de Los Lagos