Extender el diagnóstico

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de que ya es efectiva la alerta sanitaria oncológica, es necesario poner foco en el diagnóstico y detección precoz del cáncer que, en el último trimestre de 2025, registró mayores retrasos: el cáncer cervicouterino. Esta urgencia no solo interpela al sistema de salud, sino también al sistema educativo y a la forma en que acercamos la prevención a las personas.

En este contexto, la autotoma vaginal en domicilio surge como una estrategia concreta y eficaz para ampliar la cobertura del tamizaje, de acuerdo a un Fonis publicado recientemente por CIPS UDD. Experiencias recientes en Chile muestran que permite llegar a mujeres que hoy están fuera del sistema, eliminando barreras de acceso y facilitando la detección temprana del virus del papiloma humano.

Los datos son claros: aún existe una brecha importante en la realización del Papanicolaou, con cobertura bajo lo recomendado. Acercar el examen a los territorios —incluyendo comunidades rurales y mujeres privadas de libertad— no solo mejora la participación, sino que también contribuye a reducir inequidades en salud.

Si queremos avanzar en prevención real, debemos apostar por estrategias innovadoras, con enfoque comunitario y acompañadas de un seguimiento oportuno. Detectar a tiempo no solo salva vidas, también reduce las brechas que persisten.

Paula Daza

Directora ejecutiva de CIPS UDD