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    Cartas al Director

    Extender el diagnóstico

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    A propósito de que ya es efectiva la alerta sanitaria oncológica, es necesario poner foco en el diagnóstico y detección precoz del cáncer que, en el último trimestre de 2025, registró mayores retrasos: el cáncer cervicouterino. Esta urgencia no solo interpela al sistema de salud, sino también al sistema educativo y a la forma en que acercamos la prevención a las personas.

    En este contexto, la autotoma vaginal en domicilio surge como una estrategia concreta y eficaz para ampliar la cobertura del tamizaje, de acuerdo a un Fonis publicado recientemente por CIPS UDD. Experiencias recientes en Chile muestran que permite llegar a mujeres que hoy están fuera del sistema, eliminando barreras de acceso y facilitando la detección temprana del virus del papiloma humano.

    Los datos son claros: aún existe una brecha importante en la realización del Papanicolaou, con cobertura bajo lo recomendado. Acercar el examen a los territorios —incluyendo comunidades rurales y mujeres privadas de libertad— no solo mejora la participación, sino que también contribuye a reducir inequidades en salud.

    Si queremos avanzar en prevención real, debemos apostar por estrategias innovadoras, con enfoque comunitario y acompañadas de un seguimiento oportuno. Detectar a tiempo no solo salva vidas, también reduce las brechas que persisten.

    Paula Daza

    Directora ejecutiva de CIPS UDD

    Más sobre:Cáncer cervicouternoExamen

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