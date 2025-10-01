SEÑOR DIRECTOR:

La presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas envió una carta al presidente de la Corte Suprema objetando la participación de un miembro del máximo tribunal en el seminario “Falsas Denuncias”, organizado por la U. del Desarrollo.

Esta solicitud no solo vulnera la libertad de expresión del ministro, sino que pretende suprimir un debate esencial sobre un problema real y urgente. Dicha censura se alinea con una narrativa predominante que permea a toda la sociedad, incluyendo el Poder Judicial, promoviendo una perspectiva sesgada que obstaculiza un análisis serio, objetivo y equilibrado.

Los abusos sexuales generan víctimas irreparables; las falsas denuncias también. Silenciar esta discusión cercena el análisis crítico necesario para consolidar una justicia equitativa y transparente y ciega.

Magdalena Price

Abogada