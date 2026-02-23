SEÑOR DIRECTOR:

La reciente explosión de un camión que transportaba gas licuado de petróleo nos recuerda que el transporte de sustancias peligrosas requiere estándares de seguridad acordes a su nivel de riesgo.

La experiencia internacional demuestra que la mitigación efectiva no se logra solo con restricciones horarias, sino mediante una fiscalización tecnológica y especializada. Un caso ilustrativo es National Heavy Vehicle Regulator de Australia, entidad que centraliza la regulación, el control de cumplimiento y la gestión de datos del transporte pesado, incorporando monitoreo electrónico de jornadas de conducción, telemetría y gestión de riesgos por corredor.

Chile debería avanzar hacia un modelo donde la fiscalización del transporte de cargas peligrosas integre herramientas electrónicas obligatorias para el control de velocidad, trazabilidad de rutas y gestión de fatiga. En esta línea, la regulación de horas de conducción no debiera entenderse como una materia exclusivamente laboral, sino como una herramienta de seguridad vial y, por tanto, formar parte de la Ley de Tránsito, dada su incidencia directa en la prevención de accidentes.

Más que reaccionar ante cada tragedia, el desafío es fortalecer institucionalmente el sistema, incorporando datos, tecnología y análisis de riesgo en tiempo real.

Por otro lado, desarrollar una política que fomente el transporte de estas cargas por ferrocarril, donde exista la infraestructura adecuada, disminuiría la exposición al riesgo en las carreteras.

Transformar estas lecciones en mejoras estructurales es una responsabilidad país.

Carolina Vladilo

Vicepresidenta de la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros de Chile