Gabriela Mistral, mucho más que una poeta

SEÑOR DIRECTOR:

Nuestra Premio Nobel de Literatura 1945 fue una personalidad única y de diversos intereses. Fue poeta desde muy joven y pedagoga, atreviéndose a escribir a los 17 años un ensayo sobre la instrucción de la mujer, alejándose de las ideas conservadoras de su época. Propuso métodos centrados en el rol de los maestros y una educación estimulante a partir de las artes y la naturaleza, donde los estudiantes aprendieran tanto en el aula como en plazas, playas y campos, interactuando con adultos en sus oficios cotidianos.

Se desempeñó como diplomática de Chile en varios países, fue funcionaria de la Liga de las Naciones y autora de ensayos y artículos periodísticos publicados en gran parte de América y España. Aunque alejada de las tiendas políticas, sostuvo firmes posiciones en defensa de la democracia, de las mujeres, los niños y los más desvalidos. Vivió las dos guerras mundiales e impulsó organismos internacionales orientados a la paz y la cooperación.

Mistral fue la primera persona latinoamericana y la segunda no europea ni norteamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, hazaña lograda prácticamente de la nada: proveniente de una familia pobre del Valle de Elqui, conoció el mundo a través de libros ajenos. Compitió con grandes figuras de la literatura mundial y obtuvo el galardón “por su poesía lírica que ha convertido su nombre en símbolo de las aspiraciones idealistas del mundo latinoamericano”.

Mistral es la mujer más importante en la historia de Chile. Merece ser reconocida y leída, pues forma parte de nuestra identidad. Conectar con su legado a través del ciclo de pensamiento mistraliano organizado por el Centro Cultural La Moneda es un regalo para pensar cómo queremos construir nuestro país de cara al futuro.

José Goñi