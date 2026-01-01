Gendarmería y crisis carcelaria

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente, se ha descubierto una red de corrupción en Gendarmería con más de 40 involucrados. Coimas para ingresar elementos prohibidos y cobros para permitir la entrada de personas indocumentadas a la cárcel es parte de lo que ha trascendido en los últimos días y que ha motivado una inédita audiencia de formalización, en la que gendarmes uniformados han terminado custodiando en la sala de audiencias a sus compañeros de labores, esta vez vestidos con chaleco amarillo.

El destape de esta situación revela un asunto sumamente complejo: que la crisis carcelaria que atraviesa nuestro país no es solo un tema de hacinamiento y malas condiciones de los internos -quizás los principales puntos en los que se ha enfocado el debate público hasta ahora cuando se toca este tema-, sino que también concierne a la propia institución encargada de la custodia y reinserción social de los reclusos. No deja de ser paradójico e inquietante que los mandatados a reinsertar a los presos a la sociedad hagan de su actividad diaria la comisión de delitos, viéndose amagado uno de los fines primarios del organismo.

En tiempos en los que el crimen organizado arrecia es imperativo adoptar medidas eficientes y prontas que permitan detectar estas irregularidades y desterrarlas, promoviendo, por otra parte, la carrera funcionaria y mejorando las condiciones laborales de los gendarmes. La probidad y el buen funcionamiento de Gendarmería constituyen un elemento que forma parte inherente al combate del crimen organizado y que, como tal, no puede ser desatendido por nuestras autoridades.

David Segall

Asociado Grupo Litigios Penales

Albagli Zaliasnik (az)