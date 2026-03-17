Interés nacional y política exterior

SEÑOR DIRECTOR:

Es bueno escuchar a un canciller que indica que será el interés nacional lo que guíe nuestra política exterior. Es como que hubiese vuelto, después de cuatro interminables años, la cordura y la lógica a la Cancillería.

Obviamente es de esperar que busquemos tener las mejores relaciones posibles con todos los países, y que el interés nacional, como lo entiende el gobierno del Presidente Kast, incluya recomponer el daño causado a nuestras relaciones estratégicas y prioritarias con los Estados Unidos de Norteamérica, China, Israel y nuestros vecinos argentinos, bolivianos y peruanos. También es de esperar que esta administración no cometa el error de anteriores de ver lo multilateral como un fin y no como un medio. Nosotros debemos usar todos los medios, sean multilaterales o no, que nos permitan defender y proteger nuestro interés nacional, que debe ser la guía que oriente nuestra política exterior y seguridad nacional.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente ejecutivo AthenaLab