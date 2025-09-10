SEÑOR DIRECTOR:

“Se quieren robar la elección”, titula su columna Cristián Valenzuela, vocero del candidato José Antonio Kast. Una acusación grave, carente de pruebas, que evidencia cómo la ultraderecha, en Chile y en el mundo, ha optado por la mentira como estrategia electoral.

No es una táctica nueva, “Stop the steal” vociferaban los adherentes organizados de Donald Trump en 2020, promoviendo afirmaciones falsas sobre fraude electoral en EE.UU. “El sistema es completamente vulnerable” afirmaba Jair Bolsonaro en 2022 sobre el sistema de votación digital en Brasil, sin ninguna prueba. Hoy, vemos la misma fórmula aplicada por Kast, con uno de sus principales asesores instalando la sospecha para que luego la red virtual haga su trabajo de esparcir falsedades.

Al igual que en otros países, es claro que la derecha cuenta con un ecosistema de desinformación digital, poder económico e influencia en los medios de comunicación. Hace algunos meses Kast señaló, refiriéndose a la economista Cecilia Cifuentes “nosotros le abrimos espacio en T13”. No parece coincidencia que Kast hable de la capacidad de un “nosotros” para abrir espacio en un canal, considerando que uno de los directores de Canal 13 formaba parte de la red de cuentas anónimas que esparcen desinformación en favor del candidato.

Decir que el gobierno “se quiere robar la elección” es una pieza más de la estrategia de Kast para desinformar y dañar a las instituciones. Esta estrategia se basa en la influencia que da el dinero para marcar pauta en los medios de comunicación, financiar medios afines que fortalezcan su red de fake news y sostener esta red virtual de propagadores de odio y mentiras. Utilizan el poder del dinero para intentar comprar la elección.

Andrés Couble

Secretario General del Frente Amplio