”La rendición del piñerismo”

SEÑOR DIRECTOR:

La lectura que hace Daniel Matamala en su columna del domingo del respaldo de la familia Piñera a José Antonio Kast yerra en lo esencial. No se trata de una “rendición” política. Es, antes que nada, un gesto de compromiso con Chile, plenamente coherente con lo que Sebastián Piñera representó durante toda su vida pública: vocación de servicio y sentido de responsabilidad.

El apoyo de su familia constituye un estándar de altura política, de desprendimiento y de poner al país por sobre cualquier diferencia pasada, particularmente cuando la alternativa que enfrenta Chile es una candidatura del Partido Comunista.

Con ello se honra el legado del expresidente y se vuelve todavía más nítido: un liderazgo democrático, reformista y para todos los chilenos.

Resulta lamentable que un periodista del nivel de Daniel Matamala opte aquí por un activismo menor, sesgado frente a los hechos e incapaz de reconocer el valor cívico que la familia Piñera ha mostrado en un momento decisivo para el país.

Hernán Larraín M.