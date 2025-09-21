La seguridad del paciente no puede esperar

SEÑOR DIRECTOR:

Es urgente avanzar en acciones concretas que protejan a quienes confían en nuestro sistema de salud. La salud digital y todo lo que esto implica son herramientas poderosas y, si bien se han registrado avances en esta administración, aún queda bastante camino por recorrer.

Para garantizar atención continua y de calidad, los datos clínicos deben ser confiables, seguros y compartidos de manera ágil. La seguridad del paciente exige un compromiso sostenido: invertir en salud digital, en la formación de las personas, asegurando tecnologías robustas y la aplicación de estándares y buenas prácticas en todo el sistema. Esto no es opcional, es crítico para mejorar la atención de salud de las personas.

May Chomali

Directora ejecutiva

Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud