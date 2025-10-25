La seguridad vial entró en la campaña

SEÑOR DIRECTOR:

En una carta publicada recientemente en este medio, Automóvil Club advirtió —con razón— sobre la urgencia de que la seguridad vial sea una prioridad nacional. Coincidimos plenamente: cada siniestro vial es una tragedia evitable que debiera estar en el centro del debate público. Como una contribución para relevar el tema a nivel de la discusión presidencial, en ISA Vías lo pusimos sobre la mesa, a través de nuestra iniciativa “Hay conexión”, en la que invitamos a los candidatos presidenciales a exponer sus propuestas para reducir los siniestros viales en base a las conclusiones del estudio de Seguridad Vial impulsado por nosotros, Conaset y Cadem. Y respondieron.

La seguridad vial no puede seguir siendo una pandemia silenciosa. Seguiremos empujando para que este debate —que recién comienza— se mantenga vivo más allá de la campaña.

Andrés Contreras Herrera

Gerente general Isa Vías