Lecciones electorales del 2021

SEÑOR DIRECTOR:

Como sabemos, la primera vuelta de la elección presidencial del 2021 se realizó con voto voluntario y la participación ciudadana alcanzó el 47,3% del electorado.

En aquel entonces, los resultados fueron los siguientes (cifras aproximadas con un solo decimal): J. A. Kast: 27,9%; G. Boric: 25,8%; F. Parisi: 12,8%; S. Sichel: 12,8%; Y. Provoste: 11,6%; M. Enríquez-Ominami: 7,6% y E. Artés: 1,5%.

En un momento en que el debate público suele centrarse en cifras y proyecciones a partir de sondeos de opinión, me parece pertinente recordar lo que nos decían algunas de las principales empresas encuestadoras la primera quincena de agosto de ese año, tres meses antes de la elección. Ante la pregunta quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile (o por quién votaría), los resultados eran:

Pulso Ciudadano: Sichel 20.4%, Boric 14.7%, Kast 10.2%, Provoste 7.1%, Parisi 4.6%. Criteria: Boric 25%, Sichel 19%, Provoste 12%, Kast 8%, Parisi 6%. CEP: Boric 13%, Sichel 11%, Provoste 6%, Jadue 3%, Kast 3%. Black & White: Sichel 35%, Boric 26%, Kast 13%, Provoste 12%, Sharp 4%.

La divergencia de los datos de algunos de estos reportes y los resultados finales, nos llama a la mesura a la hora de valorar la información y proyectar sus consecuencias.

Los datos sugieren una alta volatilidad de las preferencias de los votantes en los últimos tres meses previos a la elección. O que las metodologías de las encuestadoras no lograron capturar adecuadamente el sentir del electorado. O ambas posibilidades.

Debemos subrayar la complejidad de predecir comportamientos electorales. Analizar estos datos históricos nos permite una mejor comprensión de la dinámica política y social de nuestro país, y nos invita a una reflexión más profunda sobre el peso real de las preferencias manifestadas en uno y otro momento, bajo distintas condiciones de participación.

Ignacio Hüe W.