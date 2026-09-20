Lecturas y bibliotecas

SEÑOR DIRECTOR:

Los últimos resultados PISA debieran encender una alarma más allá de la escuela. Chile cayó a 436 puntos en Lectura y un 38% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo. Hace diez años esa proporción era diez puntos menor.

Quizás sea hora de mirar también nuestras bibliotecas. Junto a las bibliotecas escolares del Ministerio de Educación existe el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, abierto a toda la ciudadanía y con una red que incluye bibliotecas municipales, Bibliometro, Biblioteca Pública Digital, bibliotecas regionales y programas en cárceles, hospitales y otros espacios.

PISA puede ser una oportunidad para cambiar el foco. La lectura no puede quedar encerrada en el horario escolar. Fortalecer esta red, darle más recursos y aprovechar mejor su enorme cobertura puede hacer del fomento lector una verdadera política de Estado.

Porque formar lectores requiere bastante más que repartir libros o discutir cuáles promover —incluidos, en plena pandemia, los de pan de masa madre que animaron el debate político—. Requiere que leer vuelva a ser parte de la vida cotidiana.

Carlos Maillet Aránguiz

Director Carrera de Arte y Conservación del Patrimonio USS