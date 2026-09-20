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    Cartas al Director

    Presente y futuro de la obesidad infantil

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En Chile, la obesidad infantil sigue en aumento. Pese a ello, el problema parece haber perdido protagonismo en la discusión pública y no se vislumbran políticas para enfrentarlo. Las proyecciones de obesidad en niños y adolescentes del estudio Carga Global de Enfermedad, publicadas en Lancet 2025, muestran que la prevalencia de obesidad infantil se triplicó en Chile entre 1990 y 2021, mientras que en los grupos de 10 a 14 y de 15 a 19 años se cuadruplicó. La tendencia al 2050 es que uno de cada tres niños será obeso, y en el grupo de 15 a 19 años la proporción será de uno cada cuatro adolescentes.

    Esta proyección no es inevitable: países como Francia y Italia han mostrado una estabilización, incluso un leve descenso en algunos indicadores, producto de inversión en políticas públicas con cambios culturales y estructurales orientados a facilitar el acceso a estilos de vida saludables.

    Chile sigue sin contar con una Política de Estado frente a la obesidad infantil, por lo cual las proyecciones para 2050 podrían convertirse en realidad, con consecuencias que trascenderán ampliamente la obesidad infantil. Esto significará un aumento exponencial de enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, algunos tipos de cáncer, Alzheimer y otras demencias, ejerciendo una presión creciente sobre el sistema de salud. En consecuencia, si no enfrentamos ahora la obesidad infantil desde la prevención hasta el tratamiento, las consecuencias pueden ser catastróficas en los próximos años.

    Fernando Vio del Río

    Profesor titular, INTA U. de Chile

    José Miguel Aravena

    PhD School of Public Health Yale University

    Más sobre:NiñezProyeccionesPolíticas

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