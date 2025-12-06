Mall de Vitacura

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente se dio a conocer la decisión de Cencosud de abandonar la construcción de un mall en Vitacura. Siempre ocurre que los vecinos de un potencial proyecto de inversión consideran que “está mal evaluado”, una versión sofisticada del internacional “NIMBY” (not in my back yard). Tampoco es un mal únicamente chileno, aunque es algo que debiésemos combatir, el que esos mismos vecinos, cuando provienen de sectores acomodados, tengan una capacidad mucho mayor para bloquear proyectos.

Hay otros dos males que sí son algo más criollos: en nuestra tradición legalista y cumplidora de reglas, permitimos que opositores a proyectos disfracen sus intereses (legítimos, pero intereses al fin y al cabo) en incumplimientos normativos o ambientales. En el caso del mall, este se cae por un tecnicismo de la burocracia vial. En segundo lugar, nos pasa seguido que echamos abajo proyectos luego de años de tramitación, en lugar de hacerlo al principio. “¿Quiere Vitacura un mall en el sector de La Pirámide?”. Esa pregunta no requiere años de tramitación y millones de pesos gastados por el titular para tener una respuesta oportuna.

Para cambiar estos dos rasgos disfuncionales de nuestro sistema de permisos, no basta con voluntad ni con autoridades más proclives a atraer inversión, se requiere repensar los procesos.

José Antonio Valenzuela

Director de Incidencia de Pivotes