Más directoras de orquesta

SEÑOR DIRECTOR:

Este año, la cantidad de mujeres dirigiendo orquestas en Chile aumentó más de 400%. Hace algún tiempo, cuando creamos el Hub de Directoras, encontrar una mujer en la cartelera era excepcional. El talento estaba, pero faltaban oportunidades, redes y espacios de desarrollo profesional.

Hablamos de equidad para que las niñas de hoy no solo puedan soñar con dirigir una orquesta, sino que encuentren las condiciones para hacerlo. También hablamos de liderazgo porque el acceso de mujeres fortalece a las organizaciones, incluidas las artísticas. Las orquestas crecen cuando incorporan distintas formas de conducir, amplían su mirada y enriquecen su interpretación.

Por estos días conviene subrayar que estos avances no responden al azar. Exigen decisión y trabajo. Quienes lideran equipos lo saben porque abrir espacios y garantizar formación y proyección profesional no solo corrige brechas, transforma el ecosistema cultural.

Caroline Ward

Fundadora de Vibra Clásica