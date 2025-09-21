Más que cifras, la natalidad como síntoma social

SEÑOR DIRECTOR:

Chile vive una natalidad históricamente baja, entre las más bajas del mundo. No es una consigna ni un arma arrojadiza: es un hecho. En el pasado, ese dato fue usado de modo maniqueo para disciplinar cuerpos y sexualidades; no repitamos ese camino. Tomarlo en serio es comprender lo que condensa: vivienda cara, sueldos estancados, incertidumbre laboral, jornadas incompatibles con la vida, salud mental frágil y una carga de cuidados que recae desproporcionadamente en las mujeres. También condensa algo menos visible: cuesta imaginar un futuro común cuando el porvenir luce estrecho.

Conviene esquivar dos trampas. La primera, moralizar: no hay culpables por preferir postergar, no tener hijos o formar familias diversas; la reproducción no es un deber patriótico, aunque debe reconocerse cuando una familia aporta con hijos al colectivo patrio. La segunda, tecnocratizar: la natalidad no es un indicador de gestión que suba a fuerza de eslóganes o bonos; es un síntoma de nuestras condiciones globales de vida.

¿Qué hacer entonces? Volver viable y deseable el proyecto de formar familia —en todas sus formas—: tiempo y seguridad (jornadas razonables, empleo estable), licencias parentales simétricas, salas cuna y cuidados universales, arriendo y crédito no asfixiantes, salud mental accesible, políticas de igualdad que redistribuyan los cuidados. Y una conversación pública que devuelva confianza en el porvenir. Todo con una regla simple: más libertad, no coerción.

Si queremos más nacimientos, hagamos más vivible la vida. La demografía responde cuando la sociedad cuida. No pidamos a las personas que fabriquen futuro; construyamos condiciones para que el futuro vuelva a valer la pena.

Mauro Basaure

Académico Sociología UNAB, Núcleo Milenio Crispol